mëndlech contraception ass eng vun de meescht benotzte contraceptive Methoden vu Fraen. Et kann souwuel vu jonke Leit benotzt ginn, déi just Sex hunn, an eeler Fraen.

Gebuertskontrollpillen kënnen zwee-Komponent oder een-Komponent sinn. De Gynäkolog entscheet wéi eng Pillen eng Fra soll huelen.

Laut dem Pearl Index gëtt nëmmen 1 vun 100 Fraen, déi d'Pille all Dag huelen, schwanger. Déi meescht Oft geschitt d'Befruchtung als Resultat vun der falscher Notzung vun der Verhënnerung.

Mir hunn déi heefegst Froen gesammelt, déi op eiser Websäit am Zesummenhang mat der Benotzung vu mëndleche Kontrazeptiva entstinn. Si gi vun WP Experten abcZdrowie geäntwert.

Op der nächster Rutsch gesitt Dir e VIDEO

Kuckt och: Si sinn 10 Joer bestuet. Si haten ni Sex