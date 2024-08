Dëse Post-Summer Detox ass de Restart vun Ärer Haut fir den Hierscht

Och wann de Summer technesch bis Enn September dauert, loosse mer et soen, jidderee seet inoffiziell d'Saison nom Labor Day Äddi. Top vun der To-do Lëscht fir Hierscht Virbereedung? Gitt eis Haut e bëssen noutwenneg Léift no der Saison vum Summer Genoss. Bedenkt: dacks Feeler an Schwämm mat Chlor, dräi Méint vun allem rosa a vläicht souguer ze vill Sonnenbaden. Obwuel mir am gudde Glawe sinn applizéiert Sonneschutz ganze Summer, Saachen wéi verstoppt Poren, dréchen Haut, Sonneschued a gekackte Lëpsen sinn dacks eng Suerg bis Enn August. Glécklecherweis ass alles wat et brauch fir Ären Teint zréckzestellen ass e puer Ännerungen an Ärer aktueller Summer Hautpfleeg Routine. Braucht Dir e bësse Leedung? Weiderliesen fir Tipps wéi Dir Är Haut nom Summer läscht.

Déif propper Poren

No Méint vu waarmem, fiichtem Wieder, hutt Dir wahrscheinlech gemierkt datt Schweess, Dreck an Ueleg op der Uewerfläch vun Ärer Haut opbauen. Äre Schweess, gemëscht mat Make-up a Verschmotzung, kann Äert Gesiicht e Maut huelen a verstoppt Poren verursaachen. Fir d'Erscheinung vu Poren ze verbesseren an Ausbriechen ze vermeiden, botzt Äert Gesiicht mat enger purifizéierend Mask. Ee vun eise Favoritten ass d'Kiehl's Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask, déi mat Amazonian White Clay formuléiert ass fir d'Haut ze purifizéieren, Gëftstoffer erauszezéien, d'Sebumproduktioun ze reduzéieren, a siichtbar Poren festzehalen.

Moisturize, moisturize, moisturize

Eescht, mir si sérieux. Mir schwätzen iwwer Nuetscremen, Dagcremes, SPF Cremes, Ueleger, Kierpercremen ... wat méi, wat besser. Chlor, Salzwaasser, an UV-Strahlen kënnen Är Haut dréchen, also fäert net Feuchtigkeit ze gëllen. CeraVe Moisturizing Cream huet eng räich awer net-fetteg Textur a gëtt mat nëtzlechen Zutaten wéi Hyaluronsäure a Ceramiden infuséiert fir ze hëllefen d'natierlech Barrière vun der Haut ze reparéieren an z'erhalen. Et kann och op d'Gesiicht a Kierper benotzt ginn.

Reparatur vun existéierende Sonneschued

Wann Äre Summerglanz ufänkt ze verschwannen, kënnt Dir ufänke e puer Unzeeche vu Sonneschued ze bemierken - denkt un nei Sommersprossen, donkel Flecken oder ongläiche Hauttéin. Leider kënnt Dir de Schued, deen duerch UV-Strahlen verursaacht gëtt, net ëmdréinen (dofir ass et sou wichteg fir all Dag Sonneschutz unzewenden), awer Dir kënnt hëllefen déi sichtbar Zeeche vu Sonneschued op der Haut Uewerfläch mat engem Vitamin C Serum wéi La Roche ze minimiséieren. -Posay 10% Pure Vitamin C Gesiichtsserum.Et gläicht Hautfaarf an Textur, léisst et glat an hydratiséiert.

Benotzt Antioxidantien a Sonneschutz

Sonneschued kann d'ganzt Joer geschéien, och am Hierscht a Wanter, also sprang net Sonneschutz. Préift La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sonneschutz SPF 100 fir maximal Schutz an ass gëeegent fir all Hauttypen, och sensibel. Fir zousätzlech Schutz géint Ëmweltaggressoren an d'Siichtbar Zeeche vun Alterung ze minimiséieren, paréiert Äre Sonneschutz mat engem antioxidanträiche Serum wéi SkinCeuticals CE Ferulic.

Exfoliéiert Är Haut

Exfoliatioun ass ëmmer wichteg, awer besonnesch noutwendeg wann Dir probéiert Är Haut no enger laanger, schweess Saison zréckzesetzen. Ee vun eise Favoritten ass d'ZO Skin Health Haut Erneierung Pads. Et ass e chemesche Peeling deen doudege Hautzellen vun der Uewerfläch vun der Haut läscht, iwwerschësseg Ueleg reduzéiert wärend d'Haut berouegt a berouegt. Fir de Kierper, probéiert Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Dësen agreabele Kierperscrub läscht effektiv doudege Hautzellen vun der Uewerfläch vun der Haut ouni ze iwwerdroen. Mat peeling Partikelen vun Aprikoskären a emollients gëtt d'Haut mëll a glat.

Gënnt Iech selwer

Bekämpft dréchen Lippen andeems Dir e exfoliéierende Lipscrub an Ärer Routine integréiert fir ze hëllefen dréchen, flësseg Haut op Äre Lippen lass ze ginn a se op weider Hydratatioun virzebereeden. Nodeems Dir Är Lippen exfoliéiert hutt, gitt hinnen d'Feuchtigkeit déi se brauchen mat engem nährende Lippenbalsam, Stick, Faarf (wat och ëmmer Dir léiwer), déi Zutaten wéi Vitamin E, Ueleger oder Aloe Vera enthält. Probéiert zum Beispill Lancôme's Nourishing Absolue Precious Cells Lip Balm, formuléiert mat Vitamin E, Akazienhonig, Bienenwachs a Rouship Somenueleg fir d'Erscheinung vu feine Linnen a Falten ronderëm d'Lippen ze reduzéieren, se glat, hydratiséiert a plump ze loossen.