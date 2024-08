Engel Nummer 45

Engel Nummer 45 besteet aus enger Kombinatioun vun den Attributer an Energien vun den Zuelen 5 a 4. D'angelic Véier bitt Iech Schwéngungen vun instinktivt Wëssen an banneschten Wäisheet, Stabilitéit a Kompetenzen, Erreeche an Erfolleg, fir e festen Fundament fir eis selwer an anerer ze kreéieren. , haarder Aarbecht a Verantwortung, eis Leidenschaften a wat eis dréit a motivéiert ze handelen, wéi och d'Energie vun den Äerzengelen. Engel Nummer 5, op der anerer Säit, ass beaflosst vu Courage, Abenteuer an Diversitéit, Magnetismus, Adaptabilitéit, Fantasi, Lektioune geléiert aus Liewenscoursen, perséinlech Fräiheet, Ressourcefulness, d'Fäegkeet sech un Schlëssel Ännerungen am Liewen unzepassen.

Engel Nummer 45 bréngt e Message vun Ären Engelen iwwer d'Betreiung an d'Betreiung vun deene Saachen an Ärem Liewen, déi ënnersträichen an akzeptéieren wien Dir wierklech sidd - Äre Liewensstil an och d'Wiel déi Dir iwwer Nuecht maacht. Bereet Iech fir déi kommend néideg Ännerungen, déi Iech grouss Méiglechkeeten bréngen, déi Iech op de richtege Wee setzen. Vertrau datt dës Ännerungen nëmme gutt Saachen an all Aspekter vun Ärem Liewen bréngen.