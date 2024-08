Engel Nummer 48 - Angelesch Numerologie. D'Geheimnis vun der Engel Nummer 48.

Engel Nummer 48

Engel Nummer 48 besteet aus enger Kombinatioun vun den Energien an Attributer vun den Zuelen 4 an 8. Engel Nummer véier dréit d'Wäerter vun Éierlechkeet a Wourecht, Erreeche an Erfolleg, realistesch Wäerter, haart Aarbecht an Engagement, haarder Aarbecht a Praktikitéit, wéi och e feste Fundament fir Är Zukunft ze bauen, also fir Är Zukunft an anerer. D'Nummer 4 bezitt sech och op eis Leidenschaften a wat eis dozou dréit ze handelen. Op der anerer Säit, Engel Nummer 8 resonéiert mat der Wëssenschaft duerch Liewenserfahrung, Zouverlässegkeet an Onofhängegkeet, banneschten Wäisheet a Kraaft, d'Realiséierung vu Wuelstand a Räichtum duerch d'Gesetz vun der Attraktioun, Karma - dat universellt spirituellt Gesetz am Universum - Ursaach an Effekt. , ginn a kréien.

Engel Nummer 48 bréngt e Message vun Ären Engelen datt en Zyklus oder Bühn an Ärem Liewen op en Enn geet. Allerdéngs wäert Dir geschwënn fir Är haarder Aarbecht belount ginn. Hutt keng Angscht virum Mangel oder Verloscht vun iergendenger Aart, well de nächste Enn heraldéiert Iech en neien Ufank a méi grouss Méiglechkeeten a Méiglechkeeten. Är Erfolleger an Erzielungen bréngen Iech Segen a belounen Iech op vill Manéiere.

Engel Nummer 48 ka virschloen datt d'Engel vum Wuelstand iwwerall ronderëm Iech sinn a begleeden Iech wéi Dir duerch déi kommend positiv Ännerungen an Ärem Liewen geet. D'Engelen froen Iech Ängscht iwwer Är finanziell Situatioun ze verdreiwen an se an liicht Energien ze transforméieren. Dir hutt näischt ze fäerten, well alles wat Dir braucht gëtt fir Iech geliwwert.

Nummer 48 dréit de Message datt d'Entschlossenheet an d'haart Aarbecht, déi Dir an Ärem Liewen gesat hutt, nëmmen Ären eegene Wee no Äre Glawen an Iwwerzeegungen Iech komplett mat Ärer spiritueller Missioun a Gottes Zweck am Liewen synchroniséiert huet. Also wäert Äert Liewen am Iwwerfloss a Wuelstand fléissen soulaang Dir weiderfuert a weider op Ärem gewielte Wee weiderfuere wëllt. Vertrau d'angelesch Ënnerstëtzung an d'Leedung déi se Iech ginn duerch déi se Iech guidéieren. Denkt drun datt Dir se dacks instinktiv fillt.

Engel Nummer 48 bezitt sech och op d'Nummer 3 (4+8=12, 1+2=3).

Namaste. D'Liicht an mir béit sech un d'Liicht an dir.