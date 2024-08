170 Stär Tattooen (an hir Bedeitungen): 19 Aarte

Stars gehéieren zu den eelste Symboler vu ville Kulturen, Reliounen a Glawensystemer an eiser Welt, wat dëst Bild zu engem vun de mächtegsten op der Welt mécht. Dës Bedeitunge kënnen och perséinlech sinn: zum Beispill, Dir wëllt e Stär Tattoo kréien fir e spezifescht Zil ze symboliséieren deen Dir probéiert ze erreechen oder eppes wat Dir erreecht hutt.

Stars ginn oft mat anere Biller a Symboler kombinéiert fir d'Bedeitung vun engem individuellen Tattoo ze verbesseren an e méi komplexen an interessanten Design ze kreéieren. Star Tattoo'en kënnen och an engem Stil gezeechent ginn, deen eng spezifesch Kultur duerstellt, andeems d'Bild op eng spezifesch Zäit, Plaz oder Kultur ass. Egal wéi ee Stär Tattoo Design Dir wielt, Dir kënnt sécher sinn datt et speziell an eenzegaarteg ass!

Geschicht vun Star Tattoo'en

Star Tattooen hunn eng antik an interessant Geschicht déi iwwer vill Kulturen an Ära streckt. A verschiddene Kulturen huet de Stär verschidde Konzepter wéi Leedung, Schutz, spirituell Erliichterung, Wäisheet a souguer Gléck symboliséiert. Hei sinn e puer interessant Fakten iwwer d'Geschicht vun den Tattooen vum Stär:

Antike Ägypten: De Stär war e Symbol vu Gottheet a spiritueller Erliichterung. D'Ägypter hunn de Stär als Symbol vum Schutz vum Béisen an als Erënnerung un de spirituellen Wee benotzt. Antike Griichen a Réimer: De Stär war mat Gëtter an Helden verbonnen. Zum Beispill, de fënnef-spëtzege Stär, oder Pentagram, war e Symbol vun der Gëttin Athena. China: An der chinesescher Kultur war de Stär mam Schicksal a Gléck verbonnen. Star Tattooen ware populär bei Leit déi un d'Astrologie gleewen. Star Tattoo'en an der moderner Kultur: Mat dem Advent vun Tattooen an der westlecher Kultur ass de Stär e populäre Motiv ginn. Et ass dacks mat Dreem, Hoffnungen a Wënsch verbonnen. Dës Tattooen kënnen ënnerschiddlech Stiler a Bedeitungen hunn ofhängeg vum Design a Kontext.

Star Tattooen kënnen a verschiddene Stiler gemaach ginn, vun einfachen a minimalisteschen bis komplex a faarweg. Si kënne verschidde Bedeitunge fir verschidde Leit hunn, déi hir Iwwerzeegungen, Dreem a Liewenswee reflektéieren.

D'Bedeitung vum Stär Tattoo

Am Allgemengen hunn déi meescht vun de méi populäre Stärentwerfer déi folgend Bedeitungen:

Wonsch

Erreechen

Erfolleg

Luck

Eenzegaartegkeet

Rufft

Gläichgewiicht

Individualitéit

Broschtkriibs iwwerliewen

Member vun der Navy oder Coast Guard

Video Spill begeeschteren

Reliounstransformatioun / Glawen

Variatiounen vun Stären Design

1. Klenge Stär Tattoo

E klenge Stär Tattoo ka vill Sënn maachen - schliisslech ass de Stär ee vun de wichtegste Symboler vu Kulturen a Reliounen op der Welt! Glanzeffekter bäizefügen kann Är flamboyant Perséinlechkeet weisen oder weisen datt Dir eppes Wichtegs oder sënnvoll an Ärem Liewen gemaach hutt.

2. Tattoo vun engem Stärekoup oder Koméit.

Falen Stären oder Koméiten, fir et richteg ze soen, sinn dacks Symboler vu Gléck. Dofir kann e Star Tattoo Design en Zeechen vun Ärem Gléck sinn.

3. Tattoo philippineschen Sonn a Stären (dräi Stären an eng Sonn).

Dëst Bild, dat schéngt op de Fändel vun de Philippinnen, ass en Tattoo populär mat Leit vu Filipino Ofstamung oder Patrimoine ... Op dësem Bild huet d'Sonn aacht Strahlen, jidderee representéiert eng Provënz op de Philippinen, a jidderee vun den dräi Stäre representéiert eng vun den dräi groussen Inselgruppen op de Philippinen.

4. Tattoo an der Form vun engem keltesche Stär.

Wéi Tribal Star Tattooen, keltesch Star Tattooen sinn eng Mëschung aus zwee klassesch Tattoo Elementer - Stären a keltesche Stil - an engem groussen Design. Mat engem keltescht inspiréierten Star Tattoo kënnt Dir Äert Patrimoine vertrieden oder d'Bedeitung vun der Interconnectedness an der Infinity mat engem speziellen keltesch-inspiréierten Weben Highlight.

5. Rout a schwaarz Starfish Tattoo.

Ee vun de meeschte gemeinsam Faarf Star Tattoo'en ass déi mat roude a schwaarze Stär déi ganz populär bei der US Navy a Coast Guard ass. Dëse spezielle Stärentwurf kombinéiert d'fënnefspëtzeg Stäreform vum US-Fändel mat den ofwiesselnd schwaarzen a roude Kompassfaarwen, déi op nautesche Charts fonnt goufen. Dëse Stär Tattoo symboliséiert och de Retour Heem vum vermësste Séifuerer.

6. Tattoo rosa Stär.

De rosa Star Tattoo symboliséiert dacks de Kampf vun enger Persoun mat Brustkrebs an ass eng super Alternativ zu der traditioneller rosa Band Tattoo. Natierlech, wann ofwiesselnd mat Schwaarz, am Stil vun engem Starfish Tattoo, gëtt de rosa Stär bal "Punk Rock" oder "Alternativ" Symbol vun der Schluecht géint Brustkrebs, wat dem Star Tattoo eng eenzegaarteg Twist gëtt. Design.

7. Tattoo mat engem purpurroude Stär.

E purpurroude Stär Tattoo ass ee Wee fir Är Perséinlechkeet duerch d'Faarf an d'natierlech Symbolik vum Stär ze representéieren. Purple ass eng Kombinatioun vun der häerzlecher Energie vu rout an der roueger Stabilitéit vu Blo; Also, purpur representéiert e Gläichgewiicht vun Elementer an Emotiounen. Dëst ass vläicht net den natierlechen Zoustand vun de meeschte Leit, awer de Stär personifiéiert haaptsächlech Wënsch an Striewe. Dofir ass d'kombinéiert Symbolik vum Gläichgewiicht vu Purple an dem natierleche Wonsch vum Stär dësen Design déi perfekt Tattoo fir déi, déi Fridden vum Geescht a Gläichgewiicht sichen.

8. Tattoo Stären an Zebra.

Am Déieresymbolismus verkierpert Zebra Gläichgewiicht, Individualitéit a Fräiheet. Seng Narben erlaben et am héije Gras vun den afrikanesche Plagen ze verstoppen, verstoppt sech vu Raubdéieren a bitt Schutz fir d'Déier. Déi, déi hoffen, déi mächteg Symbolik vun dësem Déier mat der gläich staarker Symbolik vum Stär ze kombinéieren, kënnen dat op verschidde Manéiere maachen.

9. Päiperlek a Stär Tattoo

Päiperleken sinn oft als Symboler vun Wiedergebuert gesinn; dofir, der Associatioun vun dësen metamorphosing Insekten mat de Stären kann eng eenzegaarteg Bild schafen, datt souwuel Wiedergebuert an d'Striewen vun bestëmmte Ziler representéiert vun de Stären symboliséiert.

10. Tattooen vu Stären a Wolleken.

Wolleken symboliséieren verschidde Saachen. в anescht Kulturen a Mythologie. Zum Beispill, an der griichescher a réimescher Mythologie waren d'Wolleken d'Haus vun de Gëtter, a vill Leit gleewen haut datt d'Wolleken Echec oder eng onendlech Gefor symboliséieren. Wéi och ëmmer, ofhängeg vun deem wat Dir wëllt datt d'Wolleken representéieren, wäerten Är Star- a Cloud Tattooen eng vu ville verschiddene Bedeitunge hunn. Zum Beispill, eng Zeechnung, déi Stären an engem Himmel voller Stuermwolleken weist, weist datt Dir duerch schwiereg Zäiten gaang sidd fir Är Ziler z'erreechen. En aneren Design, deen hellgiel Stären an engem Feld vu wäisse Wolleken weist, géif bedeiten datt déi, déi Dir verluer hutt, an enger besserer Welt sinn.

11. Tattoo Blummen a Stär.

Blummen kënne Wuesstem an Entwécklung symboliséieren; Dofir ass dëst Bild an e Star Tattoo Design z'integréieren e super Wee fir e Sënn ze addéieren. Stäre ginn dacks benotzt fir Ziler an Aspiratiounen ze representéieren, sou datt déi zwee kombinéiere kënnen de perséinleche Wuesstum reflektéieren deen Dir fir Är Ziler erreecht hutt. Zum Beispill, Lilies representéieren Fruchtbarkeet an antike griicheschen an egypteschen Kulturen ; Dofir kann eng Zeechnung vun enger Lilie an engem Stär eng Fra an hiert Kand representéieren.

12. Schädel a Stär Tattoo

Dës Tattoo kann den Doud symboliséieren oder Trauma iwwerwannen, well de Schädel symboliséiert dacks den Doud an de Stär symboliséiert d'Erreeche vun enger schwiereger Aufgab. Eng aner Zeechnung kann de berühmte Piratefändel weisen, deen e Schädel op engem Stär an engem nautesche Stil weist: et kann d'Dualitéit vu Kräfte exponéieren, déi eist Liewen regéieren: de Wonsch no Fräiheet oder d'Erfëllung vun deem wat vun eis erwaart gëtt.

13. Fee a Stär Tattoo

Dës Star Tattoo kann zimlech feminin sinn a weist dacks d'Imaginatioun vum Träger oder de Wonsch no enger besserer Realitéit. Eng potenziell Fee- a Stärezeechnung kéint eng Fee duerstellen, déi op engem Moundhimmel sëtzt mat fonkelende Stäre virun sech: d'Tatsaach, datt d'Fee no eppes méi verlaangt, kann op hirem erofgesate Gesiicht gesi ginn, an d'Stäre géifen säin Dram vun der Zukunft symboliséieren . En anere méi fantastesche Tattoo Design ass eng Fee déi tëscht de Stäre flitt fir ze weisen datt Dir un Iech selwer gleeft an an Äre Fortschrëtter Richtung Är Ziler.

14. Tattoo Häerz a Stär

En Häerz a Stär Tattoo ass eng besonnesch witzeg, positiv an erfreelech Ausso fir d'Welt: d'Liewen ass schéin an Dir gesitt dat Bescht a Saachen a Leit!

15. Tattoo mat engem Stär an lisa.

D'Stäre fir eng Wéngertattoo ze addéieren kann Bedeitung a visuell Interessi dozou bäidroen. Et gi verschidde Manéieren Stären zu engem Kloteren Planz Design; zum Beispill, amplaz vu Blieder oder Blummen, kënnt Dir Stären op der Planz setzen: dëst kann d'Ziler uginn, déi Dir erreecht hutt. Dës Tattoo kann iwwer d'Joren aktualiséiert ginn fir all Är Fortschrëtter ze reflektéieren!

16. Tattoo Stär an Wierfel.

Wierfel kann Spillwette symboliséieren, Risiko a Gléck. ... A Wierfel Tattoo nieft engem Starfish kann en typesche Design an der nautescher Kultur sinn: vill Séifuerer, Piraten a Marineoffizéier hunn Wierfel an aner Spillspiller gespillt fir d'Zäit op laang Reesen ze verleeën.

17. Kräiz a Stär Tattoo

E Kräiz a Stär Tattoo ze kréien kann e super Wee sinn fir e Lieblings ze erënneren deen Dir verluer hutt an Äre Glawen uginn datt Dir enges Daags erëm vereenegt gëtt (wéi dat chrëschtlecht Bild vum Kräiz). Ee Wee fir dës Tattoo ze personaliséieren ass d'Initialen vun all Persoun oder Gebuertsdatum bannent oder ronderëm de Stär ze addéieren, oder e Message wéi "Rescht a Fridden" geschriwwen ënner dem Kräiz ze setzen.

18. Tattoo Star vum David

Star vum David - e wichtegt Symbol vum Judaismus. An Nazi-Däitschland waren d'Judden verlaangt dëst Symbol un hir Kleeder ze droen, fir datt se zu all Moment identifizéiert kënne ginn. Dëst ass déi perfekt Tattoo fir jiddereen deen hire jüdesche Glawe sicht. Et kann einfach personaliséiert ginn fir Äre perséinleche Glawen an den Inhalt vun Ären Iwwerzeegungen ze weisen. Zum Beispill kann en eenzegaartege Star of David Tattoo Design en Hebräesche Bréif oder e kuerzt Wuert an engem Stär sinn. Et kéint e Wuert oder eng Iddi sinn, déi Iech wichteg ass, oder d'Initialen vun engem deen Dir verluer hutt.

19. Tattoo Flaming Star

Feier kann Agressioun, Roserei, Wonsch, Transformatioun a Verännerung uginn, wéi och Äre Wonsch Är Ziler zu all Präis z'erreechen. D'Kombinatioun vu Stären a Flamen an engem Tattoo Design kann weisen datt Dir Ären eegene Succès erreecht hutt oder datt Dir duerch d'Flam vum Liewen gaang sidd an nach méi staark sidd wéi virdrun.