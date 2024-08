29 Barcode Tattoos (a wat se mengen)

E Barcode ass e Kontrollsystem kontrolléiert vun engem opteschen Scanner dee fäeg ass eng Serie vu vertikale Linnen op engem Label ze liesen. De System gouf fir d'éischt an den 1950er benotzt a gouf erfonnt mam Zil d'Produktiounseffizienz ze erhéijen.

D'Bedeitung vun engem Barcode Tattoo

Virun e puer Joer gouf de Barcode -Tattoo moudesch. Vill si verfouert vun dëser populärer Sucht. Ufanks war et e Symbol vun der Identitéit, awer fir vill war et och eng Zort Protest géint de Verbraucher, eng schaarf Kritik vun der Konsumgesellschaft an där mir liewen, wou mir all sinn, kommerziell Produkter a wou alles e Präis huet. Anerer gleewen einfach datt dëst en Akt vu Rebellioun a Gesetzlosegkeet géint d'Gesellschaft ass an där mir elo liewen.

An der 2000 Hit TV Serie "Dark Angel", erstallt vum James Cameron, krut de Protagonist e Barcode -Tattoo um Réck vum Kapp well se e genetescht "Produkt" war, dat als Zaldot geschaf gouf. Zu där Zäit huet dëst zum Wuesstum vun dëser Zort Tattoo bäigedroen.

D'Symbol a Fro ass ganz einfach. Et ass eng Serie vu vertikalen parallelle Linnen vu variéierende Gréissten an Distanzen. Et ginn Zuelen an / oder Buschtawen um Enn. Mir benotze normalerweis dëse Raum fir Saachen ze placéieren déi eppes Wichteges am Liewen vun enger tätowéierter Persoun duerstellen.

Technologesch Evolutioun

Hautdesdaags, wärend Barcode Tattooen weider gefrot sinn, sinn QR Code Tattooen déi populär. Et ass en neie Wee fir Saachen opzehuelen oder z'identifizéieren mat enger spezifescher Uwendung op mobilen Apparater.

Popularitéit vun Barcode Tattooen

Barcode Tattooen sinn eng eenzegaarteg a ganz populär Aart Tattoo, déi d'Fantasie vu Leit an de leschte Joeren ageholl huet. Dëse Stil vun Tattoo huet symbolesch Bedeitung a kann ënnerschiddlech Interpretatiounen hunn ofhängeg vum Kontext a perséinleche Virléiften vum Träger. Hei sinn e puer vun de Grënn firwat Barcode Tattooen sou populär ginn:

Eenzegaartegkeet a Stil: Barcode Tattoo'en sinn e stilvollen a modernen Design, dee fir all Individuum eenzegaarteg ka sinn. Dës Zort Tattoo kann a verschiddene Stiler a Variatiounen gemaach ginn, sou datt et populär bei Tattoo-Liebhaber ass. Symbolismus a Bedeitung: Barcodes ginn allgemeng mat der Konsumgesellschaft a Masseproduktioun verbonnen, wat eng Kritik vun der Konsumentekultur reflektéiere kann oder e Symbol vun der Individualitéit an der Massegesellschaft sinn. Dëst kann e Wee sinn fir Är Eenzegaartegkeet an Onofhängegkeet auszedrécken. Perséinlech Geschichten an Erënnerungen: Fir e puer Leit kann e Barcode Tattoo e Wee sinn fir wichteg Datumen, Nimm oder Eventer an hirem Liewen ze gedenken andeems se se mat Konsumentprodukter assoziéiert. Dëst kann e Wee sinn fir eng Persoun oder Event ze honoréieren. Spillzucht an Humor: E puer Leit wielen e Barcode Tattoo als e Wee fir hir Originalitéit a Sënn fir Humor ze markéieren. Dëse Stil vun Tattoo kann abstrakt a mysteriéis sinn, wat d'Opmierksamkeet unzezéien an Interessi erstellt. Technesch Design: Barcode Tattooen erfuerderen exzellent Handwierk an technesch Ausféierung fir e realisteschen Effekt ze kreéieren. Dëst kann eng Erausfuerderung fir Tattoo Kënschtler sinn an attraktiv fir Leit déi Handwierk a Professionalitéit schätzen.

Barcode Tattooen kënne verschidde Bedeitungen an Interpretatioune fir verschidde Leit hunn a weider an der Popularitéit wuessen wéinst hirer Eenzegaartegkeet a symbolescher Bedeitung.

Tattoo Iddien

Dës Tattooen sinn einfach: zéien just propper Linnen, normalerweis schwaarz, fir se ze bilden. Wéi och ëmmer, e puer Leit kënnen e puer Detailer derbäi, sou wéi eng kleng Faarf oder kleng Figuren (Stären, Häerzer ...), souguer negativ, am Code selwer. Et ass net néideg eng super Technik ze hunn fir dëst Muster z'erreechen - awer et ass wichteg datt d'Linnen net ze no beieneen sinn, well mat der Zäit kann den Tattoo säin originelle Design verléieren.

Wann et ëm déi meescht benotzt Kierperdeeler geet, da sollt et keng Iwwerraschung sinn datt de Réck vum Hals déi populär ass, awer d'Handgelenke sinn och héich gefrot.