36 Tattooen vun der Gerechtegkeet an der Gëttin vun der Gerechtegkeet (an hir Bedeitungen)

E Symbol vun der Gerechtegkeet kann eng eenzeg Skala sinn, eng Fra déi e Schwert hält, geblindert an / oder eng Skala droen. All Element dat e Symbol vun der Gerechtegkeet duerstellt huet säin eegene Schiet a Bedeitung. Loosst eis kucken wat jidderee symboliséiert sou datt Dir en Tattoo Design fannt deen Är gerecht Perséinlechkeet definéiert.

D'Libra presentéiert d'Gläichgewiicht a senge verschiddenen Interpretatiounen - ee kéint souguer a verschiddenen Aspekter vum Liewen soen - als eppes richteg. Et kann emotional, professionnell oder kierperlech Gläichgewiicht sinn. Seng Funktioun ass d'Gläichheet tëscht den zwee Elementer opzebauen an de Konflikt tëscht de Parteien op en Enn ze bréngen. Dofir, wann Dir un eng Skala Tattoo denkt, wësst datt Är Tattoo Iech wäert soen datt Dir probéiert d'Gläichgewiicht an Ärem Liewen ze halen.

Eng blindfolded Fra, normalerweis eng Tunika un, stellt e Symbol vu blann Gerechtegkeet duer. Loosst eis net vergiessen datt hatt normalerweis an enger Hand e Gläichgewiicht hält, symboliséiert d'Gläichgewiicht, an an der anerer - e Schwert, fir hire Saz ze erfëllen an de verluerene Gläichgewiicht ze restauréieren. Dëst Bild ass e Portrait vun der Gëttin Themis, der Gëttin vun der Gerechtegkeet. Déi, déi dës Tattooen droen, ginn als onparteiesch Entscheedungshändler ugesinn.

E Blanndeckel deen d'Aen deckt heescht datt Gerechtegkeet blann ass, awer den Aen ass net ëmmer präsent, an an dësem Fall heescht et datt Gerechtegkeet net sou blann ass wéi ee mengt.

D'Schwäert ass och e Symbol vu Gerechtegkeet. E puer Biller weisen en invertéiert Schwert, anerer weisen e Léiw, dat heescht datt Gerechtegkeet mat Kraaft kënnt.

Mir kënnen och d '"Auge vun der Gerechtegkeet" als Symbol vun der Gerechtegkeet gesinn. Leit, déi dës Zeechnung tattooed op hire Kierper droen, vermëttelen de Message vum alles gesinn Aen, dat waakreg Aa dat Fridden a Rou fir d'Leit garantéiert.

Dës Tattooen ginn ëmmer méi innovativ a méi a méi Leit kréien se um Kierper. D'Skala gesäit gutt op der ieweschter Réck aus, well den Design passt gutt an, awer Dir kënnt och fir d'Këscht oder Handgelenk wielen. Op der anerer Säit kann d'Bild vun der Gëttin Themis op enger méi verlängerter Plaz gesat ginn, zum Beispill op d'Schëller, d'Broscht oder de Réck.

Firwat sinn Gerechtegkeet a Gëttin vun der Gerechtegkeet Tattooen populär?

Tattooen, déi d'Thema vun der Gerechtegkeet an d'Gëttin vun der Gerechtegkeet weisen, si populär wéinst den déiwe symbolesche Bedeitunge, déi se droen, wéi och déi historesch a kulturell Associatiounen, déi mat hinnen verbonne sinn.

Symbolismus vun der Gerechtegkeet: D'Iddi vu Gerechtegkeet ass ee vun de Kärwäerter a ville Gesellschaften. Eng Tattoo vu Skalen oder aner Symboler vun der Gerechtegkeet kann e Wee sinn fir e Glawen u Gerechtegkeet auszedrécken, wéi och e Wonsch dofir an Ärem Liewen. Associatiounen mat Gesetz a Justiz: A Biller vun der Gëttin vun der Gerechtegkeet, wéi Justice, Tattooen kënnen d'Respekt vum Gesetz symboliséieren, d'Anhale vun de Regelen an de Glawen un d'Noutwennegkeet fir gesetzlech Normen ze respektéieren. Historesch Bedeitung: Magnificent Biller vun der Gëttin vun der Gerechtegkeet, wéi Maya, Themis oder Astraea, hunn déif Wuerzelen an der Geschicht a Kultur vu ville Vëlker. Tattooen mat hire Biller kënnen e Wee sinn fir de Respekt vum historesche Patrimoine a kulturellen Traditiounen ze weisen. Ästhetik a Stil: Biller vun der Gerechtegkeet an der Gëttin vun der Gerechtegkeet kënnen a schéinen an ästhetesch agreabel Formen duergestallt ginn, sou datt se populär ënnert de Liebhaber vun Tattooen als Konschtwierker sinn. Perséinlech Wäerter a Iwwerzeegungen: Fir vill Leit, Gerechtegkeet Tattoo'en kënnen e Wee sinn fir hir perséinlech Iwwerzeegungen auszedrécken, Glawen an Wourecht an Éierlechkeet, a Wonsch fir Gerechtegkeet an der Welt.

Also, Tattooen gewidmet fir Gerechtegkeet an d'Gëttin vun der Gerechtegkeet si populär wéinst hirer déif symbolesch Bedeitung, Schéinheet a Fäegkeet fir perséinlech Iwwerzeegungen a Wäerter auszedrécken.